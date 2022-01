Edson Cariús jogará seu 11º campeonato cearense e se declara: "É uma relação de amor"

O atacante Edson Cariús jogará seu 11º Campeonato Cearense, sendo a sexta participação na elite. O experiente centroavante, que veste a camisa do Ferroviário em 2022, é um dos maiores artilheiros do certame em atividade, com 74 gols marcados, sendo 37 na Série A do Estadual.

Com tanta história, o artilheiro se declarou ao campeonato, que inicia neste sábado, com o seu Ferroviário enfrentando o Iguatu, às 15 horas no estádio Morenão, em Iguatu. Para Edson Cariús, ele tem uma relação de amor com o futebol cearense, em particular com o Estadual.

Edson Cariús Atacante do Ferroviário Eu sinto um carinho muito grande por todo o futebol cearense. Tenho uma relação diferente com o campeonato cearense, pois, aqui foi onde comecei e onde tenho feito uma história muito bacana. É uma relação de amor pelo futebol cearense

Oito camisas e 74 gols

E não é para menos. A trajetória de Edson Cariús nos gramados cearenses começou em 2012, ao jogar a 3ª divisão pelo Iguatu, marcando 4 gols. Em 2014, jogou a Série B pelo Barbalha, com 8 gols marcados, e sua primeira Série A no mesmo ano, pelo Quixadá, marcando seis vezes.

Em 2015, voltou ao Azulão da Princesa para a Série C, marcado 6 gols, e em 2016 fez seu maior número de gols pelo Estadual até então: 15 pelo Alto Santos na Série B.

Em 2017, foi vice campeão cearense pelo Uniclinic - agora Atlético Cearense - com 8 gols marcados. No mesmo ano, ajudou o Floresta a subir para a elite do Estadual pela 1º vez marcando 4 gols na Série B.

No ano seguinte, ainda pelo Verdão, se destacou na Série A, marcando 9 gols. O desempenho no time da Vila Manoel Sátiro o fez assinar com o Ferroviário para 2019. E no Ferrão, foi artilheiro do Estadual com 10 gols.

Legenda: Cariús foi campeão cearense pelo Fortaleza, marcando 4 gols na campanha de 2020 Foto: KID JUNIOR

Em 2020, se transferiu para o Fortaleza, e marcou 4 gols na Série A do Estadual daquele ano. Agora, volta ao Ferrão após um ano "sabático" no campeonato cearense, por não ter disputado a competição em 2021.

São 8 camisas diferentes, nas 3 divisões do futebol local, todas dividindo o carinho do centroavante.

"Eu tenho um carinho especial por cada uma dessas equipes, todas tem a sua importância na minha carreira. Sou grato a cada uma delas, pois todas me ajudaram bastante no meu crescimento profissional e pessoal".

Aprendizado e nova chance

Em 2021, ele foi emprestado pelo Fortaleza para três clubes (Al-Jabalain, Remo e Ferroviário), não atuando no Estadual. Cariús jogou a reta final da Série C e a pré-Copa do Nordeste pelo Ferrão ainda emprestado.

Campeão brasileiro e artilheiro nacional pelo Ferroviário, o centroavante Édson Cariús, que retornou por empréstimo na reta final deste último ano e já vinha treinando com o elenco desde o início da pré-temporada.https://t.co/T8HerbgRIZ — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) January 1, 2022

Mas agora, ele assinou contrato em definitivo com o Tubarão da Barra e diz se sentir em casa, pronto para fazer histórica mais uma vez no time coral.

"A carreira de um jogador de futebol é feita de desafios, e na minha, não foi diferente. Eu sempre busco desafios, alguns não aconteceram da forma que eu esperava, mas sempre fica o aprendizado. No Ferroviário eu me sinto em casa, é um clube que eu tenho um carinho enorme por toda a torcida e que também sou abraçado por eles. Espero retribuir tudo isso e seguir com a minha história no clube".

Ano especial coral

Legenda: Em 2018, Edson Cariús marcou 25 gols com a camisa do Ferrão, sendo um dos artilheiros do país e campeão da Série D do Brasileiro Foto: KID JUNIOR

Em 2018, ele foi um dos artilheiros do país pelo Ferroviário com 25 gols. Cariús espera ajudar o time coral como fez naquele ano sendo campeão da Série D do Brasileiro, mas sem estipular metas de gols.

"Aquela temporada foi muito especial, pude ser um dos principais artilheiros do Brasil, isso foi muito importante para a minha carreira. A minha expectativa é sempre poder marcar gols e ajudar o Ferroviário da melhor forma possível. Mas não costumo falar sobre metas de gols para a temporada", disse ele.

Sonho com o Ferrão

E em título pelo Ferrão? Edson Cariús, foi campeão pelo Fortaleza em 2020, mas não estava em campo na decisão contra o Ceará, já que defendia o Al Jabalain, emprestado pelo Leão.

Ele diz que se sente campeão pelo Fortaleza por participar da campanha - marcou 4 gols - mas que sonha com um título estadual coral que não vem desde 1995, quem sabe marcando o gol da glória máxima.

"Eu me sinto campeão estadual de 2020, pois estive em campo e participei da campanha. Claro que a gente entra em busca do título, todos os campeonatos entramos com a pretensão de ser campeões. Vamos em busca desse título, se acontecer de ser com um gol meu, pra mim será ainda mais especial".

Os 74 gols de Edson Cariús em Campeonatos Cearenses*

2012 - Iguatu (4 gols) / Série C Cearense

2014 - Barbalha (8 gols) / Série B Cearense

2014 - Quixadá (6 gols) / Série A Cearense

2015 - Iguatu (6 gols) / Série C Cearense

2016 - Alto Santo (15 gols) / Série B Cearense

2017 - Uniclinic (8 gols) / Série A Cearense

2017 - Floresta (4 gols) / Série B Cearense

2018 - Floresta (9 gols) / Série A Cearense

2019 - Ferroviário (10 gols) / Série A Cearense

2020 - Fortaleza (4 gols) / Série A Cearense

* Levantamento do Sistema Verdes Mares