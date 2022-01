Sidim realiza sonho de jogar o Cearense pela 1ª vez e pelo Caucaia, time da cidade onde nasceu

Chegar ao futebol profissional é um sonho que poucos jogadores realizam. Muitos, desde crianças, sonham em virar atletas e terem uma carreira que proporcione ajudar os pais, a família. Geralmente o caminho é árduo, nem todos conseguem, as frustrações e percalços são vários, mas quando dá certo, a história se torna especial.

E o Sidney, o "Sidim" aos 24 anos, representa todas estas crianças e adolescentes que sonharam em serem jogadores de futebol profissional e um dia em disputar uma primeira divisão de campeonato. O volante assinou contrato com o Caucaia para o Campeonato Cearense e jogará pela 1ª vez na elite do nosso futebol.

Sonho

Vindo de família humilde, Sidim nasceu em Caucaia e comemora a chance de realizar o sonho da sua vida.

"Eu sonho, desde criança, ser jogador de futebol. Graças a Deus eu estou realizando um sonho com o convite do time do Caucaia, cidade onde eu nasci e jogar a Série A do Cearense. Tem vários times grandes, como Ceará e Fortaleza, e jogar contra eles e tantos jogadores importantes será muito legal. Eu estou muito feliz com essa realização de mais um sonho na minha vida", disse ele.

Descoberto

Antes de chegar a Raposa Metropolitana, o garoto foi auxiliar de serviços gerais e descoberto por olheiros em um campeonato de Fut7 (modalidade de futebol society com 7 jogadores). A partir dali começava a trajetória dele como jogador de futebol, atuando no Cearense Série B pelo União e no Cearense Série C pelo Grêmio Recreativo, para finalmente, chegar ao Caucaia para estar na elite.

"Antes do futebol eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais. Eu também jogava Fut 7 e um dia tinha olheiros lá atrás de jogadores. Um deles veio falar comigo e fez o convite para jogar futebol profissional. Eu fui bem e tive que largar o emprego. Segui a carreira de jogador e Deus tem abençoado a minha vida".

Legenda: Sidim foi contratado pelo Caucaia após se destacar na Série B Cearense pelo União, e Série C pelo Grêmio Recreativo Foto: Divulgação / Caucaia

O jovem jogador afirma que chegar ao Caucaia pode significar um salto na carreira, que já vem em evolução.

"A gente que é jogador profissional, sempre busca evoluir. É gratificante chegar até aqui, na primeira divisão. Joguei pelo União na Série B, Grêmio na Série C e logo recebi convite Caucaia pra Série A. Pra mim foi um prazer imenso. Eu sonhava um dia em jogar no time da minha cidade, por estar na 1ª Divisão. Espero ir bem, e fazermos uma grande campanha", sonha.

Dedica ao pai

Ao realizar o sonho de criança, Sidney não esquece de quem o ajudou para chegar até aqui: seu pai. Ele lembra que perdeu a mãe cedo e que seu pai teve que cuidar dele e dos irmãos sozinho, sendo seu grande incentivador da carreira.

"Minha familia sempre me apoiou. Como eu perdi minha mãe cedo, ainda criança, meu pai teve que cuidar de mim e mais 3 irmãos. Ele nunca deixou de faltar nada na mesa e cuidou da gente. Graças a Deus ele sempre me apoiou, me levava de ônibus para as escolinhas. Agradeço a ele por nunca ter desistido de mim".

Estreia

O Caucaia de Sidim estreia no Estadual no dia 8, contra o Pacajus, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). A Raposa Metropolitana jogará a Série A pela terceira vez seguida e será comandada pelo técnico Roberto Carlos.