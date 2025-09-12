Edina Alves apita o confronto entre Fortaleza e Vitória pela Série A do Brasileirão

Edina Alves Batista será a árbitra do confronto entre Fortaleza e Vitória, neste sábado (13), pela 23ª rodada Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).



Os assistentes são Fabrini Bevilacqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque (SP). O quarto árbitro será Kleber Ariel Gonçalves (PR). A equipe do VAR será comandada por Adriano de Assis Miranda (SP), tendo Amanda Matias Masseira (SP) e Thiago Luis Scarascati (SP) como auxiliares. O observador de VAR será Pericles Bassols Pegado Cortez (RJ).



O anúncio da equipe de arbitragem foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo, dez profissionais foram designados para atuar na partida entre Fortaleza e Vitória.



O confronto marca a estreia do argentino Martín Palermo a frente da equipe do Fortaleza. O treinador foi contratado logo após a demissão do português Renato Paiva.

