Ederson, ex-Fortaleza, revela que já tomou elástico de Ribéry e foi elogiado pelo craque francês

Em alta na Itália, o volante Ederson, ex-Fortaleza, cresce junto à recuperação da Salernitana no Campeonato Italiano. Ainda novo na Europa, ele divide espaço com um astro mundial.

O francês Frank Ribéry é uma das referências técnicas da equipe e já protagonizou momentos curiosos junto ao volante ex-tricolor.

“Todo mundo conhece a história dele no futebol. É uma pessoa muito engraçada. Brinca muito no momento que tem que brincar. Teve um drible que eu tomei dele. Dominou e já encostou dando um elástico ao contrário. Fez e não passou, mas eu já estava indo para o outro lado. Se fosse para frente, iria passar de mim, porque já havia me desequilibrado. Parei e minha sorte é que não fui para frente. Deve ter pensando que ia ganhar na força, tocou e passou. Eu já estava fora da jogada e ele não percebeu (risos). Nunca tinha tomado um drible desse. Falei: ‘Caraca, é o Ribéry’. História dele não é à toa", disse Ederson em entrevista à ESPN.

Apesar do momento curioso, Ribéry também elogiou Ederson, segundo o próprio jogador. "Em conversas, já me elogiou, como também me cobrou. Falou comigo uma vez que gostaria de me ver jogando, quando ele parasse, no mais alto nível, que eu entendo de futebol, sei qual é o jogo de futebol de alto nível. Depois que ele parar de jogar, disse que quer me acompanhar. Pela história que tem, pela carreira, o Ribéry falar algo assim para mim, eu fiquei feliz para caramba. O que eu vou falar para ele? Só agradeci. Não tem muito o que falar. Um cara desse elogiando e dizendo que quer te ver bem, só agradecer e seguir fazendo o que estou fazendo”, completou.

Interesse do PSG

Com grande desempenho, Ederson tem despertado atenção de outros clubes europeus, entre eles o PSG. O passo, segundo a imprensa italiana, está fixado em 30 milhões de euros. As negociações, no entanto, não foram confirmadas oficialmente.