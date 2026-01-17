Diretor da base do Ceará celebra campanha histórica na Copinha e projeta "alçar voos ainda maiores"

O Ceará tem feito uma campanha inédita na Copa São Paulo de Futebol Jrs. em 2026. Pela primeira vez na história, o Alvinegro avança para disputar as quartas de final, estabelecendo a melhor campanha do time na competição. Feito muito celebrado pelo Diretor das Categorias de Base, Israel Portela.

"Nada acontece por acaso. O que o Ceará Sporting Club está vivendo nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior é fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação diária. Em um clube com 111 anos de história e em uma competição tão tradicional, com mais de cinco décadas de existência, alcançar pela primeira vez as quartas de final representa o resultado de um esforço coletivo. É mérito de todos que fazem o nosso CT: atletas, comissão técnica, funcionários e profissionais que acreditam no processo e trabalham com seriedade todos os dias", afirmou.

O diretor, que comanda as categorias de base do Ceará desde janeiro de 2020 e esteve à frente das categorias de base durante os títulos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2020) e da Copa do Nordeste Sub-20 (2025), afirmou que é possível alcançar objetivos ainda maiores.

"Esse feito inédito reforça que o trabalho de base do Ceará está no caminho certo e demonstra que, com a continuidade do projeto e o fortalecimento gradual da estrutura, é possível alçar voos ainda maiores", finalizou.

O Ceará volta a campo neste domingo (18), para jogar as quartas de final, enfrentando o Grêmio, que goleou o América/RN por 4 a 1, às 11 horas (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no interior paulista.