Dinamarca x Sérvia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Dinamarca e Sérvia entram em campo nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Inglaterra e Eslovênia.

A seleção dinamarquesa chega para a última rodada da fase de grupos na segunda colocação do grupo C, com 2 pontos conquistados. Já a seleção sérvia está na última colocação do grupo, com 2 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela SporTV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Dinamarca

Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Pierre Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Victor Kristiansen, Christian Eriksen, Joakim Maehle, Rasmus Hojlund e Jonas Wind. Técnico: Kasper Hjulmand.

Sérvia

Predrag Rajkovic; Strahinja Pavlovlic, Nikola Milenkovic, Milos Veljovic, Sasa Lukic, Ivan Ilic, Filip Mladenovic, Dušan Tadić, Andrija Zivkovic, Aleksandar Mitrovic e Dušan Vlahović. Técnico: Dragan Stojkovic.

Dinamarca x Sérvia | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)

Data e Horário: terça-feira (25), às 16h (de Brasília)