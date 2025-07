Dieguinho lamenta derrota do Ceará em casa e projeta reação: ' Temos condições de vencer fora'

O Ceará lutou, mas saiu derrotado nesta quarta-feira (16) para o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão. Com o resultado, o Vovô caiu para 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Dieguinho, um dos destaques do Alvinegro na temporada , lamentou o resultado e projetou o próximo confronto da equipe já neste fim de semana.

"Foi um jogo muito disputado, muito truncado. Em alguns momentos eles dominaram as ações, em alguns momentos nós dominamos. E creio que nós tivemos mais chances clara do que eles. Quem errasse menos venceria a partida, que não teve chances muito claras . Quem errou menos venceu a partida. A gente sabia que era um um confronto muito importante, um confronto direto, lutamos, batalhamos até o final, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Agora é levantar a cabeça, já tem outro jogo domingo, outra pedreira, temos que descansar pra gente poder buscar a vitória fora de casa. Assim como nós perdemos em casa, temos muitas condições de vencer fora de casa também.

Sendo esta a segunda derrota do Ceará como mandante, tendo perdido também para o Atlético Mineiro na 11ª rodada, agora busca vai buscar sua segunda vitória como visitante na competição. Uma fato curioso é que o Ceará ainda não venceu fora da capital cearense no torneio, isso acontece devido que a única vitória como visitante foi contra o Fortaleza, na rodada anterior, em Clássico-Rei que o Tricolor era o dono do mando de campo

"Agora é levantar a cabeça, já tem outro jogo domingo, outra pedreira, temos que descansar pra gente poder buscar a vitória fora de casa. Assim como nós perdemos em casa, temos muitas condições de vencer fora de casa também, projetou Dieguinho sobre o próximo jogo do Ceará".

O Vovô volta a campo neste domingo (20), às 11h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,, contra a equipe do Internacional, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Alvinegro terá a volta de Pedro Raul e Pedro, quem estavam suspensos contra o Corinthians.

* Sob supervisão de Vladimir Marques