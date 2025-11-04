Deyverson resgata post de provocação ao Ceará às vésperas do Clássico-Rei

Às vésperas do Clássico-Rei válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro, o atacante Deyverson, do Fortaleza, postou novamente uma publicação dele mesmo no Instagram onde aparece mostrando a camisa do Cuiabá, clube que ele defendia na época, a torcedores do Ceará no Castelão. A imagem foi interpretada por torcedores alvinegros como provocação.

A publicação original foi feita por Deyverson em 16 de outubro de 2022, após o empate do Cuiabá com o Ceará por 1 a 1, em que ele havia marcado o gol do Dourado. No texto, o atacante celebra o gol marcado, mas também se solidariza com jogadores do Vovô por conta da invasão de torcedores no gramado devido a uma confusão na arquibancada. A partida foi encerrada logo após o episódio.

Deyverson compartilhou a própria publicação nos stories sem colocar legenda alguma e escolheu a foto em que mostra a camisa que vestia para torcedores alvinegros presentes na arquibancada. A publicação original continha mais duas fotos do atacante, celebrando o gol, mas sem provocação.

O centroavante do Leão, que é conhecido por um comportamento provocador e irreverente, no entanto, vive um viés de baixa no clube. Nas últimas quatro partidas só atuou em uma, contra o Vasco da Gama, e apenas por 19 minutos. Ainda assim, ele deve ser opção para o técnico Palermo diante do Vovô.

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20 horas, no Castelão.