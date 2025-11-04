Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

‘Ceará não fez nenhum jogo que foram melhores’, diz Breno Lopes, do Fortaleza, antes do Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza disputam mais um Clássico-Rei nesta quinta-feira (6), pela Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Jogada
Legenda: Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante coletiva no Pici
Foto: Fernanda Alves/SVM

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, disse que o Tricolor do Pici não conseguiu vencer ainda nenhum Clássico-Rei contra o Ceará em 2025 por erros próprios, e não porque o rival foi superior nas partidas. A declaração foi feita em entrevista coletiva nesta terça-feira (4), dois dias antes das duas equipes se enfrentarem novamente, pela Série A.

"Olha, acho que nos últimos clássicos, principalmente esse ano, a gente perdeu mais no detalhe, né? Acho que o o Ceará não fez nenhum jogo que a gente correu atrás deles, que eles foram melhores. Eu acho que a gente acabou perdendo com erros nossos", disse o atacante tricolor.

O jogador tricolor também elogiou o rival Ceará, que na avaliação de Breno, vive um melhor momento que o Fortaleza na temporada. Mas também fez questão de destacar a importância do confronto na luta do Leão contra o rebaixamento.

Breno Lopes durante Fortaleza x Vitória
Legenda: Breno Lopes durante partida do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Respeitando o nosso rival, que vem em um momento bom dentro da competição. Eu acho que o ano deles tem sido mais consistente que o nosso, mas é esquecer tudo que passou e focar nessa partida que pode ser um divisor de águas para a gente dentro da competição.
Breno Lopes
Atacante do Fortaleza

Por outro lado, Breno também pontuou qual a postura esperada do Fortaleza neste Clássico-Rei. O Leão está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da zona. Por isso, precisa da vitória diante do maior rival.

"Se eles tirarem ponto da gente, sendo com empate ou derrota, a gente vai se complicar ainda mais na nossa luta contra o rebaixamento. Então, do nosso lado, é ter frieza, jogar futebol, porque eles vão querer insultar para poder a gente perder jogador,  vão querer prejudicar o máximo, por ter essa rivalidade. Nós temos que focar somente em jogar futebol", concluiu o atacante.

