Deyverson mantém confiança e projeta Fortaleza na final da Libertadores: "tenho muito certeza"

Mesmo em meio ao momento delicado do Fortaleza na temporada, Deyverson demonstra total confiança no potencial da equipe na disputa da Libertadores. O atacante afirmou ter “muita certeza” de que o Leão chegará à decisão do torneio continental.

“A cobrança é normal, faz parte da profissão. Vamos nos ajudar, bola pra frente. Esse clube merece viver uma final de Libertadores”, disse. Para o camisa 18, o elenco tem condições de superar qualquer adversário. “Se está (na Libertadores), é porque tem capacidade de chegar lá. Se chegou nas oitavas, vai chegar nas quartas, pode chegar na semi, chegar na final e ser campeão. Não tem essa coisa que na nossa chave está o Flamengo, na nossa chave está o Palmeiras. Olha para nós e pensa pela gente. Somos capazes de chegar à final. Eu creio que vamos chegar à final. Eu tenho muita certeza que vamos chegar à final".

Deyverson também fez questão de rebater críticas e destacar a qualidade do grupo, ressaltando que a chegada de novos jogadores fortaleceu o elenco.

“Eu vejo uma grande mudança, jogadores que vieram para agregar, ajudar. É normal que quando o resultado não aparece, parece que está tudo errado, que nada está dando certo, que as contratações foram equivocadas. Mas estão enganados se pensam dessa forma, porque o grupo é muito qualificado, um grupo muito bom, com meninos jovens que estão chegando também”.

O Fortaleza enfrenta, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (12), na Arena Castelão.