'Deveria estar atrás de um fogão': Justiça condena dirigentes do Pacajus por ataques à árbitra

O presidente do Pacajus, Cristiano Cortez, e o irmão, Everton Cortez, também dirigente do clube, foram punidos por ofensas machistas e homofóbicas contra a árbitra Ingrede Santos, da Federação Cearense de Futebol (FCF). O caso ocorreu no duelo na Série B do Campeonato Cearense de 2024. A profissional, que atuou na partida entre o Cacique do Vale e o Cariri, registrou um boletim de ocorrência. A vítima se manifestou sobre o tema.

"A sensação é de que a justiça foi feita, assegurado com princípio do que é correto, diante do que ocorreu no fatídico dia. Que situações assim não aconteçam mais com ninguém, seja homem ou mulher, em seus âmbitos de trabalho", afirmou Ingrede.

RELEMBRE O CASO

O árbitro Natanael Freitas de Sá fez o registro da ocorrência na súmula da partida entre Cariri e Pacajus, realizada no dia 31 de março de 2024. O time caririense venceu o duelo por 2 a 1, enquanto o Cacique do Vale do Caju foi rebaixado.

Os dirigentes foram condenados por danos morais. Cada um terá de pagar R$ 5 mil reais para a profissional, além de fazer uma retratação pública. A pena foi aplicada pelo Juizado Especial Cível de Pacajus. A decisão saiu no dia 11 de agosto. Os dirigentes também receberam punição no âmbito esportivo. Os dois cumpriram suspensão e pagaram multa.

Confira o relato completo da súmula

"No intervalo da partida, um senhor identificado depois pela equipe de arbitragem como Francisco Cristiano Cortez Oliveira, presidente da equipe do Pacajus, vem em minha direção e profere as seguintes palavras: "Você apita muito ruim! Muito fraco!" Pergunto-o quem é e ele não se identifica. Ao seu lado, um outro senhor identificado pela equipe de arbitragem como Everton Cortez profere as seguintes palavras à quarta árbitra, senhora Ingrid Santos: "Você é uma burra que não sabe mexer no sistema das súmulas!"

Durante o segundo tempo da partida, o presidente da equipe do Pacajus supracitado diz em direção à quarta árbitra, que o identifica: "Vocês só sabem nos roubar! Vocês todos vão apanhar e você também!"

Após o término da partida, o senhor Everton Cortez invade o campo de jogo e diz em minha direção: "Você é um safado! Veio aqui para nos roubar e prejudicar minha equipe! A Federação não deveria ter te escalado! Seu fraco!!" Ato contínuo, ele diz as seguintes palavras em direção à quarta árbitra, senhora Ingrid Santos: "E você deveria estar atrás de um fogão e o seu escudo ganhou sem merecer, sua burra! Serve nem para levantar a placa de substituição!" Ele volta a ofender a equipe: "Vocês são uns 'ladrão'!! Todo ano é isso!! A arbitragem prejudica a gente!! Depois a Federação fica postando que é a melhor do Brasil!" (sorriso sarcástico dele).

Não satisfeito em dizer tais palavras, ele persegue a equipe de arbitragem até o túnel de acesso e vocifera em direção a mim: "Seu baitola! Filho de rapariga!! Fraco! Seu merda!" Logo após, dá um soco estrondante no teto de um dos bancos de reservas. Sentindo-me inseguro, juntamente com a minha equipe, solicito escolta policial e somos escoltados até cerca de 5 km do perímetro do estádio João Ronaldo. Seguem vídeos, em anexo, no campo "Documentos anexos" que ratificam tais atitudes."