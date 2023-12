Destaque no Vitória-BA, Osvaldo revela desejo de encerrar carreira no Fortaleza: 'Sonho'

O atacante Osvaldo revelou querer encerrar a carreira como jogador no Fortaleza. Atualmente no Vitória da Bahia, o jogador foi revelado pelo Tricolor do Pici, o atleta tem uma história forte com o clube. O jogador tem passagens pela Seleção Brasileira, pelo Fluminense, pelo São Paulo e clubes do exterior.

Aos 36 anos, o destaque do time baiano na temporada declarou, em entrevista coletiva, querer atuar por mais dois ou três anos. Então, já vislumbra a aposentadoria dos gramados. Para isso, revelou o desejo de encerrar a carreira no Pici.

"(Foram) 202 jogos pelo Fortaleza, seis títulos... Tenho uma história muito bacana. Eu sempre costumava falar com os amigos mais próximos que eu tenho esse desejo, eu tenho o sonho de um dia encerrar no Fortaleza, né? Mas o torcedor do Vitória não quer deixar, não. O torcedor do Vitória fala: 'tu tem que encerrar aqui." Eu tenho esse desejo, né?", disse em entrevista ao podcast Tá no Bid.

"Agora, realmente, eu estou construindo essa história no Vitória. E quem sabe, né? Agora é entregar na mão de Deus. Eu tenho esse desejo, quem sabe aí... Meio ano lá, meio ano aqui", completou o jogador.

Em 2023, Osvaldo marcou oito gols e deu dez assistências em 50 partidas disputadas. Com o Vitória, ele conquistou o título da Série B do Brasileirão e o acesso para a Série A. O jogador também levantou a taça com o Fortaleza, em 2018. Com o Tricolor do Pici, aliás também acumula cinco Campeonatos Cearenses (2008, 2009, 2019, 2020, 2021) e uma Copa do Nordeste (2019).