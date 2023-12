Em mensagem de Natal, Paz dá pistas de reforços para o Fortaleza: 'Estão chegando, é importado'

Quem não fica ansioso quando sabe que vai ganhar presente? Assim a torcida do Leão do Pici tem vivido os últimos dias, à espera por reforços para a temporada 2024. Marcelo Paz, CEO da Fortaleza EC SAF, enviou mensagem natalina aos tricolores e garantiu: 'Estão chegando".

No Instagram pessoal, Paz explicou que "é importado, vem de longe." A torcida vive a expectativa do retorno do atacante Moisés, do Cruz Azul, e a chegada do zagueiro argentino Alexander Barboza, em fim de contrato com o Libertad, que devem ser os dois primeiros reforços anunciados pelo clube.

LEIA A MENSAGEM COMPLETA:

"Fala, torcida tricolor. Tudo bem? Passando aqui para desejar um feliz natal a todos vocês, que possam comemorar com as famílias em harmonia e alegria, com muita coisa boa e a mesa farta."

"Ó, eu sei que a gente prometeu presente de natal, mas fiquem tranquilos, viu? Estão chegando. É porque é importado, vem de longe, tem alfândega e todo um processo mais difícil, mas vocês vão gostar. Tá bom? Estamos juntos, fiquem com Deus e ótimo Natal a todos”, concluiu.