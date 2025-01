Jogadores livres no mercado: veja lista de atletas do Brasileirão disponíveis

O ano de 2024 terminou e com ele muitos contratos de jogadores também foram encerrados, sobretudo no último dia 31 de dezembro. Os jogadores que não tiveram seus contratos renovados estão livres no mercado para acertar com outras equipes.

Entre estes jogadores estão o zagueiro David Luiz, que deixou o Flamengo e tem tido o seu nome ligado ao Fortaleza para a temporada 2025, o lateral-esquerdo, que rescindiu contrato com o Fluminense, e o volante Fernandinho, que deixou o Athletico-PR.

JOGADORES DO BRASILEIRÃO LIVRES NO MERCADO

Fernandinho, volante (Athletico-PR)

Marcelo, lateral-esquerdo (Fluminense)

David Luiz, zagueiro (Flamengo)

Diego Costa, atacante (Grêmio)

Felipe Melo, volante/zagueiro (Fluminense)

Vargas, atacante (Atlético-MG)

Walter, goleiro (Cuiabá)

Marçal, lateral-esquerdo (Botafogo)

Renê, lateral-esquerdo (Internacional)

Nikão, meia-atacante (Athletico-PR)

Maurício Lemos, zagueiro (ex-Atlético-MG);

Mariano, lateral-direito (ex-Atlético-MG)

Victor Cuesta, zagueiro (ex-Bahia)

Rafael Cabral, goleiro (ex-Cruzeiro)

Alan Kardec, atacante (ex-Atlético-MG)

Muriel, goleiro (ex-Vitória)

Rodrigo Caio, zagueiro (ex-Grêmio)

Luiz Adriano, atacante (ex-Vitória)

Legenda: Marcelo é um dos destaques do Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

A primeira janela de transferências da temporada 2025 será aberta nesta sexta-feira (3), e permanecerá aberta até o dia 28 de fevereiro. Estes jogadores poderão acertar com novas equipes e inscritos no BID a partir desta sexta.