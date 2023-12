Fortaleza oficializa a compra de Yago Pikachu

O Fortaleza oficializou a compra de Yago Pikachu na tarde desta segunda-feria (25). No novo contrato, o Leão detém 100% dos direitos do atleta e o vínculo vai até o final de 2025 com opção de renovação por mais um ano.

Pikachu pertencia ao Schimizu, do Japão, negócio feito pelo próprio Fortaleza em 2022. Entretanto, o jogador não conseguiu se adaptar e teve uma breve passagem por lá.

Após uma temporada emprestado de volta ao Tricolor, o clube conseguiu comprá-lo em definitivo pelo valor de US$ 500 mil.

"Para começar a sequência dos presentes natalinos, viemos confirmar a recompra do Yago Pikachu. Estamos comprando ele novamente do Shimizu S-Pulse, do Japão, por US$ 500 mil parcelados durante o ano. É um atleta de excelente performance no Clube com uma minutagem altíssima, de gols importantes em campeonatos estaduais, no título da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, Libertadores e Sulamericana e Série A com vitórias marcantes", destacou o CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz

Ao todo, Pikachu fez 168 partidas com a camisa do Leão, com 42 gols e 25 assistências. Em 2023 foi o jogador com maior número de partidas disputas, esteve em campo em 74 jogos dos 78 que o Fortaleza disputou.