Destaque no Ceará, Pedro Henrique avalia disputa pela titularidade e projeta duelo contra Vitória

Atacante de 34 anos fez o gol da vitória no último jogo

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ponta vem recuperando seu futebol e marcou dois gols nos últimos três jogos
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Com dois gols marcados nos últimos três jogos, Pedro Henrique tem recuperado seu bom futebol no Ceará. O atleta, que marcou contra o Vasco e o São Paulo, é uma opção pelo lado esquerdo no time alvinegro. Em coletiva nesta quarta-feira (1º), em Salvador, o atacante comentou sobre a disputa pela titularidade e projetou o duelo contra o Vitória.

Acho que a gente tem a consciência do nosso primeiro objetivo na temporada, a permanência do clube na primeira divisão. E a gente vem fazendo um bom trabalho, com uma concentração boa, independente se os jogos são dentro ou fora de casa. E vamos tentar manter essa concentração, esse nível, nessa partida contra o Vitória, que será muito difícil para conseguir uma pontuação boa e dar voos mais altos nessa temporada
Pedro Henrique
Atacante do Ceará

Pedro Henrique foi o autor do gol da vitória do Ceara contra o São Paulo, no Morumbis, nesta segunda-feira (29), pela 25ª rodada da Série A. Em bom momento no clube, após quase ter deixado o Alvinegro, o ponta comentou sobre a concorrência por vaga na equipe titular. Na posição, ele disputa com Aylon e Paulo Baya.

"Não vejo uma disputa direta entre A ou B sobre jogadores, até porque eu sou um jogador que atua em todas as posições ali na frente. Então, independente do lado direito, esquerdo ou também dentro da área, o professor Condé vai saber fazer a melhor escolha. Depende do adversário, então estou pronto para qualquer situação de jogo. O objetivo principal é fazer com que o Ceará vença as partidas. Acho que nenhum atleta do ataque tem cadeira cativa. Todos deram o seu melhor nesse momento. Teve momentos que algum jogador e outro teve que ficar no banco. Obviamente todos lutam para ser titular, querem jogar, mas o professor sabe que pode contar comigo para qualquer situação. Saindo jogando ou entrando, eu quero poder ajudar o Ceará", finalizou o jogador.

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), em partida válida pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão. 

* Sob supervisão de Crisneive Silveira

