Destaque da Taça das Favelas do Ceará assina contrato com o Cuiabá

Janisvan Sousa, jovem que foi destaque na Taça das Favelas do Estado do Ceará, assinou contrato com o Cuiabá, do Mato Grosso. O atleta foi campeão da edição de 2024, na qual representou a favela do Castelão, e também foi convocado para a Seleção Cearense da Taça, que disputou a etapa nacional da competição. Inicialmente, ele irá integrar a equipe Sub-20 do Dourado, que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria.





“Essa conquista mostra o poder transformador da Taça das Favelas, que abre portas e revela os talentos escondidos nas comunidades do nosso Brasil. São essas potencialidades incríveis que nascem nas favelas e que, com oportunidade, podem brilhar nos maiores palcos do futebol” Wilton dos Santos, Piquenno Presidente da Cufa

A Taça das Favelas é o maior torneio de futebol entre favelas do mundo. A competição foi criada pela Central Única das Favelas (Cufa), instituição que tem como intuito promover atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, utilizando ferramentas como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, entre os moradores das favelas brasileiras.