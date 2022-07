Depois de condenação por estupro, Robinho anuncia aposentadoria

Ex- jogador de Seleção Brasileira e astro internacinal, Robinho anunciou nesta segunda- feira (04) o fim de sua carreira como atleta. O brasileiro tem o nome envolvido em polêmicas de assédio sexual de quando era jogador do Milan, na Itália, e foi condenado por estupro pela justiça italiana. A pena divulgada é de nove anos de prisão.

O jogador se pronunciou à um veículo de imprensa por mensagem dizendo que não joga mais e pedindo para que deixem ele e a família em paz. "Não publico minha vida na internet, e vocês continuam falando de mim. Tem muitas pessoas querendo dar entrevista, aparecer. Eu só quero que vocês me deixem em paz", escreveu Robinho.

A condenação do ex camisa onze do Brasil foi decretada no início deste ano pela Corte de Cassação de Roma, sem possibilidade de recurso e definitiva. A polícia italiana busca localizar o atleta, e já solicitou ajuda da justiça brasileira. A hipótese mais concreta é de que o jogador cumpra a pena no Brasil.

Desde a sentença, Robinho se afastou das redes sociais e vive fora dos holofotes junto à família.

