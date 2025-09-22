Dembélé e Aitana Bonmatí vencem Bola de Ouro de melhores jogadores de 2025; veja vencedores
Premiação ocorreu nesta segunda-feira (22)
Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí receberam o prêmio Bola de Ouro da temporada 2025/26. O troféu é organizado pela revista France Football nesta segunda-feira (22). A cerimônia ocorreu no Théâtre du Châtelet, em Paris. Os brasileiros Vini Jr. e Raphinha também concorreram. No feminino, Marta e Amanda Gutierres representaram o Brasil.
Ousmane Dembélé venceu o principal prêmio da noite. Ronaldinho Gaúcho entregou o troféu. Raphinha terminou a premiação em quinto lugar.
Aitana Bonmatí recebeu, mais uma vez, o prêmio de melhor jogadora da temporada, entregue por ninguém menos que Iniesta. Este é o terceiro prêmio consecutivo da jogada do Barcelona e da seleção da Espanha.
A escolha considera o desempenho dos atletas a partir da última temporada, contada de 1º de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025. Jornalistas dos 100 países melhor ranqueados na Fifa participam da votação.
O PSG foi eleito o clube do ano no futebol masculino. A equipe comandada por Luís Enrique, que venceu na categoria de técnico, ergueu cinco troféus: Champions League, Supercopa e Copa da França, Campeonato Francês e Supercopa da Uefa.
No feminino, Sarina Wiegman, da Seleção da Inglaterra, ficou com o primeiro lugar como treinadora. Já o Arsenal levou o troféu de melhor equipe do ano.
O Barcelona levou dois troféus no Prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21. Lamine Yamal venceu a disputa pela segunda vez seguida. No feminino, Vick Lopez, também da equipe espanhola, foi a premiada.
VEJA RANKING DOS MELHORES JOGADORES
Masculino:
1º - Dembélé - (PSG)
2º - Lamine Yamal (Barcelona)
3º - Vitinha (PSG)
4º - Salah (Liverpool)
5º - Raphinha (Barcelona)
6º - Hakimi (PSG)
7º - Mbappé (Real Madrid)
8º - Palmer (Chelsea)
9º - Donnarumma (PSG)
10º - Nuno Mendes (PSG)
Feminino:
1º - Aitana Bonmatí (Barcelona)
2º - Mariona Caldentey (Arsenal)
3º - Alessia Russo (Arsenal)
4º - Alexia Putellas (Barcelona)
5º - Chloe Kelly (Arsenal)
6º - Patricia Guijarro (Barcelona)
7º - Leah Williamson (Arsenal)
8º - Ewa Pajor (Barcelona)
9º - Lucy Bronze (Chelsea)
10º - Hannah Hampton (Chelsea)
VEJA LISTA DOS VENCEDORES:
- Melhor jogador: Ousmane Dembélé/PSG e Seleção da França
- Melhor jogadora - Aitana Bonmatí/Barcelona e Seleção da Espanha
- Prêmio Kopa (melhor jogador sub-21) - Lamine Yamal/Barcelona
- Prêmio Kopa (melhor jogadora sub-21 feminino) - Vicky Lopez/Barcelona
- Técnica do Ano (feminino) - Sarina Wiegman/Seleção da Inglaterra
- Técnico do Ano (masculino) - Luís Enrique/PSG
- Troféu Yashin - Melhores Goleiros - Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea) e Gianluigi Donnarumma (Itália/PSG).
- Troféu Gerd Muller (Artilheiros): Feminino - Ewa Pajor (Polônia/Barcelona), Masculino - Viktor Gyökeres (Suécia/Arsenal)
- Clube do ano (feminino) - Arsenal, campeão da Champions League 24/25
- Clube do ano (masculino) - PSG
- Prêmio Sócrates - Xana Foundation