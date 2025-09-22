Dembélé e Aitana Bonmatí vencem Bola de Ouro de melhores jogadores de 2025; veja vencedores

Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí receberam o prêmio Bola de Ouro da temporada 2025/26. O troféu é organizado pela revista France Football nesta segunda-feira (22). A cerimônia ocorreu no Théâtre du Châtelet, em Paris. Os brasileiros Vini Jr. e Raphinha também concorreram. No feminino, Marta e Amanda Gutierres representaram o Brasil.

Ousmane Dembélé venceu o principal prêmio da noite. Ronaldinho Gaúcho entregou o troféu. Raphinha terminou a premiação em quinto lugar.

Aitana Bonmatí recebeu, mais uma vez, o prêmio de melhor jogadora da temporada, entregue por ninguém menos que Iniesta. Este é o terceiro prêmio consecutivo da jogada do Barcelona e da seleção da Espanha.

A escolha considera o desempenho dos atletas a partir da última temporada, contada de 1º de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025. Jornalistas dos 100 países melhor ranqueados na Fifa participam da votação.

O PSG foi eleito o clube do ano no futebol masculino. A equipe comandada por Luís Enrique, que venceu na categoria de técnico, ergueu cinco troféus: Champions League, Supercopa e Copa da França, Campeonato Francês e Supercopa da Uefa.

No feminino, Sarina Wiegman, da Seleção da Inglaterra, ficou com o primeiro lugar como treinadora. Já o Arsenal levou o troféu de melhor equipe do ano.

O Barcelona levou dois troféus no Prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21. Lamine Yamal venceu a disputa pela segunda vez seguida. No feminino, Vick Lopez, também da equipe espanhola, foi a premiada.

VEJA RANKING DOS MELHORES JOGADORES

Masculino:

1º - Dembélé - (PSG)

2º - Lamine Yamal (Barcelona)

3º - Vitinha (PSG)

4º - Salah (Liverpool)

5º - Raphinha (Barcelona)

6º - Hakimi (PSG)

7º - Mbappé (Real Madrid)

8º - Palmer (Chelsea)

9º - Donnarumma (PSG)

10º - Nuno Mendes (PSG)

Feminino:

1º - Aitana Bonmatí (Barcelona)

2º - Mariona Caldentey (Arsenal)

3º - Alessia Russo (Arsenal)

4º - Alexia Putellas (Barcelona)

5º - Chloe Kelly (Arsenal)

6º - Patricia Guijarro (Barcelona)

7º - Leah Williamson (Arsenal)

8º - Ewa Pajor (Barcelona)

9º - Lucy Bronze (Chelsea)

10º - Hannah Hampton (Chelsea)

VEJA LISTA DOS VENCEDORES: