Dembélé e Aitana Bonmatí vencem Bola de Ouro de melhores jogadores de 2025; veja vencedores

Premiação ocorreu nesta segunda-feira (22)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:02)
Jogada
Legenda: Dembélé foi eleito melhor jogador do mundo na temporada 2025.
Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí receberam o prêmio Bola de Ouro da temporada 2025/26. O troféu é organizado pela revista France Football nesta segunda-feira (22). A cerimônia ocorreu no Théâtre du Châtelet, em Paris. Os brasileiros Vini Jr. e Raphinha também concorreram. No feminino, Marta e Amanda Gutierres representaram o Brasil. 

Ousmane Dembélé venceu o principal prêmio da noite. Ronaldinho Gaúcho entregou o troféu. Raphinha terminou a premiação em quinto lugar. 

Aitana Bonmatí recebeu, mais uma vez, o prêmio de melhor jogadora da temporada, entregue por ninguém menos que Iniesta. Este é o terceiro prêmio consecutivo da jogada do Barcelona e da seleção da Espanha.

A escolha considera o desempenho dos atletas a partir da última temporada, contada de 1º de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025. Jornalistas dos 100 países melhor ranqueados na Fifa participam da votação. 

O PSG foi eleito o clube do ano no futebol masculino. A equipe comandada por Luís Enrique, que venceu na categoria de técnico, ergueu cinco troféus: Champions League, Supercopa e Copa da França, Campeonato Francês e Supercopa da Uefa.

No feminino, Sarina Wiegman, da Seleção da Inglaterra, ficou com o primeiro lugar como treinadora. Já o Arsenal levou o troféu de melhor equipe do ano. 

O Barcelona levou dois troféus no Prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21. Lamine Yamal venceu a disputa pela segunda vez seguida. No feminino, Vick Lopez, também da equipe espanhola, foi a premiada. 

VEJA RANKING DOS MELHORES JOGADORES

Masculino:
1º - Dembélé - (PSG)
2º - Lamine Yamal (Barcelona)
3º - Vitinha (PSG)
4º - Salah (Liverpool)
5º - Raphinha (Barcelona)
6º - Hakimi (PSG)
7º - Mbappé (Real Madrid)
8º -  Palmer (Chelsea)
9º - Donnarumma (PSG)
10º - Nuno Mendes (PSG)

Feminino:
1º - Aitana Bonmatí (Barcelona)
2º - Mariona Caldentey (Arsenal)
3º - Alessia Russo (Arsenal)
4º - Alexia Putellas (Barcelona)
5º - Chloe Kelly (Arsenal)
6º - Patricia Guijarro (Barcelona)
7º - Leah Williamson (Arsenal)
8º - Ewa Pajor (Barcelona)
9º - Lucy Bronze (Chelsea)
10º - Hannah Hampton (Chelsea)

VEJA LISTA DOS VENCEDORES: 

  • Melhor jogador: Ousmane Dembélé/PSG e Seleção da França
  • Melhor jogadora - Aitana Bonmatí/Barcelona e Seleção da Espanha
  • Prêmio Kopa (melhor jogador sub-21) - Lamine Yamal/Barcelona
  • Prêmio Kopa (melhor jogadora sub-21 feminino) - Vicky Lopez/Barcelona
  • Técnica do Ano (feminino) - Sarina Wiegman/Seleção da Inglaterra
  • Técnico do Ano (masculino) - Luís Enrique/PSG
  • Troféu Yashin - Melhores Goleiros - Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea) e Gianluigi Donnarumma (Itália/PSG).
  • Troféu Gerd Muller (Artilheiros): Feminino - Ewa Pajor (Polônia/Barcelona), Masculino - Viktor Gyökeres (Suécia/Arsenal)
  • Clube do ano (feminino) - Arsenal, campeão da Champions League 24/25
  • Clube do ano (masculino) - PSG
  • Prêmio Sócrates - Xana Foundation
Jogada

