Decisivo na Série A, Vina participou de seis gols do Ceará no mês de novembro

O meio-campista Vina assumiu papel de protagonista no Ceará Sporting Club na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho do camisa 29 está atrelado ao sucesso do Alvinegro de Porangabuçu no mês de novembro, onde conquistou quatro vitórias e um empate em seis jogos, fazendo com que o desempenho do 1° turno fosse superado com três rodadas de antecedência.

Em seis partidas no penúltimo mês da temporada 2021, Vina participou diretamente (entre gols e assistências) de seis gols do Ceará. No período, ao todo, os comandados de Tiago Nunes balançaram às redes em 11 oportunidades.

A principal atuação do meio-campista foi diante do Fortaleza, na goleada por 4 a 0, pela 33ª rodada da Série A, ao anotar dois gols.

O @CearaSC subiu para a oitava posição na minha classificação, e Vina foi fundamental para isso. Se teve ponto pro Vozão, teve participação dele no mês de novembro. Decisivo na reta final! pic.twitter.com/93DmpR3ivv — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 26, 2021

Participações do Vina no mês de novembro pela Série A

Ceará 1 x 0 Cuiabá | assistência do Vina

Athletico-PR 2 x 1 Ceará | sem participação do Vina

Ceará 2 x 1 Sport | gol do Vina

Fortaleza 0 x 4 Ceará | dois gols do Vina

Atlético-GO 1 x 1 Ceará | gol do Vina

Ceará 2 x 1 Corinthians | gol do Vina

Desfalque contra o Flamengo

A boa fase, porém, será interrompida por uma lesão muscular. Na vitória diante do Corinthians, Vina sentiu a coxa e foi substituído por Jorginho.

De acordo com o ge.globo, o meio-campista não estará à disposição do técnico Tiago Nunes na terça-feira (30), contra o Flamengo, pela 36ª rodada. O departamento médico, porém, tenta adiantar o processo de recuperação, para o camisa 29 ficar apto para as duas últimas partidas da temporada.