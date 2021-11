Yony González revela o que mudou no Ceará com Tiago Nunes: "Alegria voltou"

Yony González vive, de longe, o melhor momento com a camisa do Ceará. Autor de 2 gols importantes, um no Clássico-Rei e outro na vitória contra o Corinthians, o atacante conseguiu recuperar a confiança perdida durante a maior parte da temporada.

Com Guto Ferreira, o colombiano chegou a ser relegado ao plantel de aspirantes e treinou separado do grupo. Por muito pouco, não foi negociado com o Santos. Segundo ele, optou por ficar e trabalhar duro até chegar o atual momento.

Com o técnico Tiago Nunes, voltou a ganhar oportunidades. E ele conta o que mudou após a troca de comando técnico. "Nosso grupo sempre foi forte. Conseguimos fazer um time forte, uma família. Conseguimos fazer bons jogos. Na perda da Copa do Nordeste deu uma caída. Com a chegada do professor Tiago, conseguiu estabelecer muitas coisas. A alegria voltou. A torcida passou acreditar em nós. Foi importante a volta da torcida no estádio", disse.

Libertadores é o sonho

Para o atleta, apesar da vaga na Sul-Americana ser importante, a obsessão agora é por jogar a Libertadores 2022. "Nosso grupo está focado em jogar libertadores. Tenho que companheiros que sonham jogar libertadores. Também sonho. Vai ser importante. Sul-Americana é importante, mas Libertadores agora é nosso sonho".

Yony também diz querer fazer história com a camisa alvinegra, mesmo com poucos jogos pela frente. "Para mim como jogador, é importante fazer história. Por isso quis ficar, agora ser feliz, e a fase ruim ficou para trás. No momento que fiquei afastado, nunca me deixaram sozinho".

O Ceará tem próximo desafio contra o Flamengo, fora de casa, terça-feira (30), às 20h. Para a partida, o meia Vina é dúvida. Ele faz tratamento intensivo para tratar a coxa direita.