Ceará supera desempenho do 1° turno com três rodadas de antecedência; veja números

O Ceará Sporting Club vive um momento de ascenção na Série A do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Tiago Nunes. A vitória diante do Corinthians na última quinta-feira (25), aproximou o time cearense do G6 e manteve vivo o sonho de disputar a Libertadores em 2022. Além disso, o triunfo diante dos paulistas fez o Alvinegro de Porangabuçu superar o desempenho obtido no 1° turno com três rodadas de antecedência.

Em 19 partidas disputadas no 1° turno, o Ceará conquistou 24 pontos, somando cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas. O desempenho abaixo do esperado resultou na demissão do técnico Guto Ferreira. O substituto Tiago Nunes, por sua vez, conseguiu acertar o time, recuperar peças importantes como Luiz Otávio, Vina, Yony González, dentre outros atletas, e o resultado foi obtido: uma sequência positiva na Arena Castelão, que resultou no fim do jejum como visitante na Série A, além de superar o os índices obtidos na primeira parte da Série A.

1° turno x 2° turno

19 partidas x 16 partidas

5 vitórias x 6 vitórias

9 empates x 7 empates

5 derrotas x 3 derrotas

20 gols marcados x 18 gols marcados

21 gols sofridos x 14 gols sofridos

24 pontos conquistados x 25 pontos conquistados

42.11% de aproveitamento x 52,08% de aproveitamento

Legenda: Yony González anotou o gol da vitória do Ceará contra o Corinthians na última quinta-feira (25) na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Ao longo de 16 partidas no 2° turno, o Ceará conquistou 25 pontos, somando seis vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe de Tiago Nunes conquistou cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Para seguir vivo no sonho de disputar a Libertadores em 2022, o Ceará precisará conquistar seis pontos dos nove em disputas. Pela frente, o Vovô enfrentará o Flamengo (F), o América-MG (C) e o Palmeiras (F).

Últimas rodadas do Ceará na Série A

30/11/2021 - Flamengo x Ceará, às 20h, no Estádio Maracanã

05/12/2021 - Ceará x América-MG, às 19h, na Arena Castelão

09/12/2021 - Palmeiras x Ceará, às 21h30, no Allianz Parque