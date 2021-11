Embalado, Ceará tem a 3ª melhor campanha nos últimos 10 jogos do Brasileirão

O crescimento do Ceará na tabela ocorre como consequência do ótimo desempenho do time no 2º turno do Campeonato Brasileiro. No recorte mais recente, o Alvinegro tem a 3ª melhor campanha nos últimos 10 jogos da Série A.

Foram cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota neste período, com 19 pontos conquistados e aproveitamento de 63,3% dos pontos disputados.

O Vovô fica atrás apenas de Flamengo (que fez 20 pontos) e Atlético-MG (que também fez 19 pontos, mas tem uma vitória a mais).

Um aspecto que se sobressai é o ataque. Com 15 gols marcados, o Ceará teve o 2º melhor desempenho ofensivo neste recorte de jogos, empatado com Atlético-MG e Palmeiras e ficando atrás apenas do Flamengo, que balançou as redes adversárias 17 vezes.

O desempenho defensivo também foi positivo, com apenas oito gols sofridos.

Com os resultados recentes, o Alvinegro ganhou posições na tabela, entrou no G-8 e depende somente de suas forças para garantir classificação para a Taça Libertadores em 2022.

O próximo desafio do time de Tiago Nunes será nesta terça-feira (30), às 19 horas, contra o Flamengo, no Maracanã.