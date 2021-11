Com um jogo a menos, Ceará conquistou mais vitórias e pontos na Série A com Tiago Nunes que com Guto

Há exatamente uma semana já havia destacado aqui que Tiago Nunes havia superado o aproveitamento de Guto Ferreira no Brasileirão. E com um detalhe: com melhor desempenho, jogando um melhor futebol. Agora, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians, na última quinta-feira (25), o treinador superou também a marca de pontos e vitórias do antecessor.

O detalhe: Tiago Nunes tem um jogo a menos. Ele comandou o Ceará em 17 partidas e agora acumula seis vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 19 gols marcados e 16 gols sofridos. Conquistou 25 pontos e tem aproveitamento de 49%.

Pelo Brasileirão, Guto comandou o Ceará em 18 partidas, com cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas. Conquistou 24 pontos. O aproveitamento foi de 44,4%, com 19 gols marcados e 19 sofridos.

Para além dos números, o Ceará de Tiago Nunes é um time que apresenta um estilo de jogo bem diferente do antecessor, menos burocrático e que chega mais perto de vencer jogos. Corre mais riscos, é verdade, mas apresenta algo diferente do conformismo com alguns 0 a 0 medíocres.

Justamente por isso venceu cinco jogos seguidos no Castelão, inclusive goleando o rival Fortaleza por 4 a 0, sem tirar o pé do acelerador.

E também por isso que subiu na tabela e agora está sonhando com vaga na Libertadores, dependendo exclusivamente do próprio desempenho para conseguir a classificação.

Em muitos casos, a troca de técnico é uma tentativa de correção de rota por erros cometidos e vários outros problemas. No caso do Ceará, foi por uma tentativa de mudança de estilo de jogo e de mentalidade. O trabalho de Tiago Nunes ainda está no começo (sequer completou 3 meses) e tem muito o que evoluir, mas o começo é positivo.