Presidente do Ceará sobre mudança de Guto para Tiago Nunes: "repertório maior nos treinamentos"

Com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Ceará vive um novo momento na competição. O Alvinegro agora já tem objetivos maiores no torneio e o presidente Robinson de Castro revelou a meta do Vovô para a reta final da Série A. Além disso, falou também sobre a mudança de comando de Guto Ferreira para Tiago Nunes.

"Isso eu tenho tido um retorno inclusive dos atletas, de que o Tiago tem oferecido um repertório maior nos treinamentos. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Guto, até porque tenho uma relação muito firme com ele e acho que é um grande treinador também. É uma questão de estilo. O Guto tem um modelo de jogo, talvez, com menos variações, mas são times muito sólidos defensivamente e muito reativos. O Tiago já é um perfil diferente", disse Robinson em entrevista ao programa Jogada, apresentado por Denise Santiago, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 12h, na Verdinha (AM 810).

BUSCA POR OFENSIVIDADE

Robinson destacou ainda como a de metodologia e de treinamentos trouxe, também, uma nova postura para a equipe nas partidas.

"O Guto jogava muito no 4-2-3-1, o Tiago joga no 4-1-3-2, já põe mais gente lá na frente. Então tem uma mudança tática importante. É o estilo, é o modelo. Ele trabalha muito bem essa parte ofensiva, tanto é que o time tem criado mais, tem dado mais trabalho às defesas adversárias", disse.

O presidente do Vovô explicou, também, que a busca por um perfil mais ofensivo foi aspecto determinante para a troca de comando técnico.

"Acho que são modelos. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e o que está dando certo a gente tende a continuar. E o que não deu certo, na época do Guto, estava muito previsível já, era um ano e meio de trabalho, tinha já também uma saturação, própria acomodação, e a gente fez essa mudança e buscando exatamente um treinador que trouxesse esse repertório ofensivo. E o Tiago trouxe", finalizou.