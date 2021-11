Robinson de Castro revela a meta do Ceará para a reta final da Série A; assista

O Ceará entra na fase final da Série A do Brasileiro, faltando 8 jogos para o fim da competição. E a briga pelos objetivos do clube esquentou de vez, com o Alvinegro vencendo as últimas duas partidas contra Fluminense e Cuiabá.

E o presidente do Vovô, Robinson de Castro, foi o entrevistado do dia no programa Jogada, apresentado por Denise Santiago, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 12h, na Verdinha (AM 810). Confira:

O dirigente foi indagado sobre o objetivo do Ceará para a reta final da Série A. "A gente tem que ter muita cautela quando fala em Campeonato Brasileiro. Campeonato muito difícil, tem muitas reviravoltas. Jogos são complicadíssimos. Você vê a própria chapecoense, que está em situação delicada, tem sido um páreo duro pra todo mundo. O que a gente pode considerar como uma coisa positivo é que a gente chegou na 28ª rodada com a mesma pontuação que tivemos na 28ª rodada do ano passado. Esse ano tivemos menos vitórias, mas tivemos menos derrotas", analisou.

Para ele, a meta é finalizar entre os 10 primeiros colocados a competição. "O trabalho do Tiago está começando a ser efetivado dentro de campo. A gente tem uma perspectiva de permanecer entre os 10. Claro que na melhor posição possível. A gente sempre considera a permanência como algo muito positivo. Sempre é o primeiro objetivo. Mas internamente a gente sempre trabalhou com o objetivo de finalizar entre os 10. E acho que é muito possível. E claro, com apoio da torcida, com repertório que o Tiago deu ao time, a gente pode sonhar em fazer uma campanha até melhor que a gente fez ano passado".