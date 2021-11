Ceará tem aproveitamento de 62,5% atuando na Arena Castelão; veja desempenho

A vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, no último domingo (07), pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, alavancou o Ceará ao posto de 3º melhor mandante. A equipe de Tiago Nunes está atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo.

Com a 8ª vitória conquistada, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 30 pontos conquistados atuando como mandante. O Ceará soma ainda seis empates e apenas duas derrotas, tendo um aproveitamento de 62,5%. Veja desempenho:

Ceará 3 x 2 Grêmio (1ª rodada)

Ceará 1 x 2 Bahia (4ª rodada)

Ceará 2 x 1 Atlético-MG (6ª rodada)

Ceará 1 x 1 São Paulo (7ª rodada)

Ceará 2 x 0 Juventude (9ª rodada)

Ceará 1 x 0 Athletico-PR (12ª rodada)

Ceará 3 x 1 Fortaleza (14ª rodada)

Ceará 0 x 0 Atlético-GO (15ª rodada)

Ceará 1 x 1 Flamengo (17ª rodada)

Ceará 1 x 2 Palmeiras (19ª rodada)

Ceará 0 x 0 Santos (21ª rodada)

Ceará 1 x 0 Chapecoense (22ª rodada)

Ceará 0 x 0 Internacional (24ª rodada)

Ceará 2 x 2 RB Bragantino (27ª rodada)

Ceará 1 x 0 Fluminense (29ª rodada)

Ceará 1 x 0 Cuiabá (30ª rodada)

Legenda: Ceará conquistou oito vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro como mandante Foto: Kid Júnior / SVM

A sinergia entre torcida e clube é o principal diferencial. Desde que retornou o público aos estádios, o Ceará perdeu apenas uma partida na Arena Castelão (para o Palmeiras). Venceu Fluminense (1x0) e Cuiabá (1x0) e empatou com Internacional e RB Bragantino. Diante do Dourado, inclusive, o Alvinegro de Porangabuçu registrou o maior público da Arena Castelão em 2021, com 21.735 torcedores.

Até o final da competição nacional, o Ceará entrará em campo mais três vezes como mandante, contra Sport, Corinthians e América-MG.

Jogos do Ceará na Arena Castelão

14/11 (domingo) - Ceará x Sport, às 19h, na Arena Castelão [32ª rodada]

(data e horário indefinidos) - Ceará x Corinthians, na Arena Castelão [35ª rodada]

(data e horário indefinidos) - Ceará x América-MG, na Arena Castelão [37ª rodada]