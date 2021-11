Com mais de 2 mil adesões em 48 horas, Ceará amplia promoção nos planos dos sócios; veja detalhes

O Feirão do Sócios promovido pelo Ceará no último fim de semana foi considerado um sucesso pela diretoria alvinegro. Tanto que o clube passou a marca dos 20 mil sócios e, com isso, optou por ampliar o período para novas adesões. Agora, o torcedor que quiser se associar terá preços promocionais durante toda esta semana.

Somente neste fim de semana, em 48 horas, o Vovô registrou 2.357 adesões. Com isso, a iniciativa será ampliada por mais tempo.

A ação é válida somente para as adesões e as renovações feitas no evento. Assim, o atendimento para a torcida será em modo presencial através da estrutura montada na própria sede alvinegra.

Valores promocionais dos planos de sócio-torcedor:

Vovô de Ouro : R$ 135,00 mensal

: R$ 135,00 mensal Mais Querido : R$ 67,50 mensal

: R$ 67,50 mensal Campeão da Popularidade : R$ 39,00 mensal

: R$ 39,00 mensal Obs: exclusivamente nos planos Vovô de Ouro e Mais Querido serão cumulativos com os descontos para as torcedoras alvinegras e idosos.

Como forma de homenagear os 39 anos da maior organizada da equipe, a Cearamor, o time reduziu o investimento do torcedor no plano “Campeão da Popularidade” de R$ 50 para R$ 39 na adesão.

Os demais programas que receberam desconto são “O Mais Querido”, agora por R$ 67,50, além do “Vovô de Ouro”, com custo de R$ 135. Até a manhã desta segunda-feira (8), o número de sócios era 20.679 - o dado é atualizado em tempo real pela plataforma oficial do clube.

Serviço:

Evento: Feirão Sócio Vozão

Local: Rua Major Weyne, 1040. Porangabuçu.