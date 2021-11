Ceará chega aos 20 mil sócios-torcedores; marca indica retomada e é simbólica para o clube

O Ceará atingiu a marca de 20 mil sócios torcedores. Uma campanha que o clube lançou para impulsionar o programa de associados nesta reta final do Brasileiro atingiu seu primeiro objetivo em feirão que ocorre neste fim de semana na sede do clube e de forma virtual.

Uma marca importante para o Vovô, tendo em vista a fase negativa que os programas de sócios passaram durante a pandemia de novo coronavírus. Mas, em especial, o número de 20 mil sócios é simbólico. Logo ele aumentará tendo em vista os preços convidativos dos planos alvinegros e a reta final do Brasileirão. Mas esse número '20 mil' tem história.

Em 2008, após uma das maiores crises financeiras que o Alvinegro passou, a primeira versão do plano de associação para torcedor foi lançada, como uma das ações de modernização do clube.

Legenda: Ceará fez camisa especial oficial e campanha para 20 mil sócios em 2008 Foto: Divulgação/Ceará

À época, o Ceará não tinha patrocinador master, nem esportivo, e confeccionou um novo uniforme, com produção local (por ironia do destino seria moderno anos depois), com uma mensagem clara na parte posterior da camisa: "Rumo aos 20 mil torcedores oficiais".

Foi o pontapé de um programa importante, que trouxe importantes médias de público para o Alvinegro, principalmente quando jogou a Série A em 2010 e 2011.

Agora, uma nova retomada. Um passo importante para o clube.