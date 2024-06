Decisivo, Ari é artilheiro da Série D pelo Atlético-CE e supera goleadores da primeira divisão

Aos 38 anos, Ari é o artilheiro da Série D com sete gols. O jogador marcou mais uma vez e garantiu o empate do Atlético-CE diante do Treze-PB. Com a marca alcançada na noite desta quinta-feira (20), ele passa os goleadores das Séries A e B e é superado apenas por Jonathas e Ítalo, artilheiro da terceira divisão do Brasileiro.

Ao todo, o camisa 9 da Águia tem nove partidas na competição. O atleta marcou nos últimos cinco jogos e tem sido fundamental na campanha do time comandado por Jazon Vieira. São dez partidas disputadas na Série D, numa campanha com cinco vitórias, quatro derrotas e um empate.

Legenda: Ari balançou as redes adversárias nos últimos cinco jogos do Atlético-CE. Foto: Kauan Ferreira/Atlético-CE

Dos 12 gols marcados pela equipe cearense, sete foram do experiente jogador, que também é dono do time. O número é maior que o de Everaldo, do Bahia, e Wilian Oliveira, do Vitória. Os dois são artilheiros da Série A com cinco tentos cada. Esli García, do Paysandu, e Marcão Silva, do Goiás, também marcaram cinco vezes na Série B.

O atleta cearense encostou nos dois artilheiros dentre as quatro divisões do Brasileiro. Jonathas, do Athletic, e Italo, do Volta Redonda, balançaram as redes adversárias em oito vezes cada.

"Agradeço muito a Deus pelo momento que nós estamos vivendo. A gente vem numa crescente muito boa. Feliz por assumir o topo como goleador. Mas feliz também pelo resultado. Acho que a equipe conseguiu suportar bem o Treze, que é líder. A gente poderia ter ampliado logo ali no início do jogo, mas acabei pegando mal na bola. Mas foi importante pontuar, para a gente continuar nessa crescente. Nós somos um grupo muito forte. A equipe está de parabéns, e agora é descansar e pensar no próximo jogo", disse o jogador.

O Atlético-CE é o segundo do Grupo A3. A equipe soma 16 pontos na competição e soma cinco partidas sem derrotas, com quatro vitórias e um empate. A equipe volta a campo na quarta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília). O time enfrenta o Maracanã, no Estádio Prefeitão.