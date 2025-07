De virada, Ceará vence UFC por 4 a 2 na estreia do Campeonato Cearense de Futsal

O Ceará estreou com vitória no Campeonato Cearense de Futsal. Nesta quarta-feira (2), o Alvinegro venceu a UFC por 4 a 2, de virada, jogando com a presença dos seus torcedores no Ginásio Vozão, em Porangabuçu.



A equipe da Universidade Federal saiu na frente com o gol de Yago, aos 20 segundos de jogo. Pouco tempo depois, o Ceará empatou com João Vitor. Na sequência, a UFC voltou a ficar na frente do placar com o gol de Daniel Pimenta após linda jogada de Rikellmy. Segundos depois, o Vovô marcou com Pipoca e levou o 2 a 2 para o intervalo.



Na volta do intervalo, a equipe da casa pressionou bastante e conseguiu marcar dois gols com Markinhos e Rhuan, dando números finais à partida e conquistando os primeiros três pontos no Estadual.



A próxima partida do Vozão será contra o Criciúma, na próxima terça-feira (8), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futsal.



Na sexta-feira (11), a UFC volta às quadras para enfrentar o IPU, na Quadra do CEU, pela segunda rodada do Campeonato Cearense de Futsal.