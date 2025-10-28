Daniel Paulista não é mais técnico do Sport

O técnico Daniel Paulista deixou o Sport. Em comunicado oficial nesta terça-feira (28), o clube informou que o comandante tomou a decisão de não seguir para a temporada de 2026, em decisão de comum acordo tomada após uma reunião junto da diretoria rubro-negra no período da manhã.

A gestão reconheceu o profissional como “ídolo” e ressaltou que o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro também encerram a passagem pela equipe. Apesar das saídas, o Sport confirmou que a comissão técnica terá todo o pagamento referente ao mês de novembro.

De forma interina, o auxiliar César Lucena assume de forma interina. Até o fim da Série A, o Leão tem mais nove jogos. O próximo é sábado (1º), contra o Flamengo, às 21h, no Maracanã. Na tabela de classificação, no entanto, aparece como um virtual rebaixado, em lanterna, com 17 pontos.

Passagem de Daniel Paulista

Daniel Paulista deixa o Sport com um aproveitamento de apenas 25,9%. Ao todo, foram duas vitórias, oito empates e oito derrotas, participando então de 18 rodadas pela Série A do Brasileiro.

Assim, o Leão caminha para o 4º treinador na temporada de 2025 após também desligar os portugueses Pepa e António Oliveira. Já Daniel Paulista encerrou a 4ª passagem pelo clube: entre 2016 e 2017, evitou um rebaixamento para a Série B. Posteriormente, retornou ao time em 2020.

Nota oficial do Sport

O Sport Club do Recife informa a saída do técnico Daniel Paulista, após reunião realizada na manhã desta terça-feira (25), na qual o profissional comunicou que não permaneceria para a próxima temporada. A decisão final foi tomada em comum acordo entre as partes, ficando definido que o Clube cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica.

O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra.

Junto com Daniel, deixam o Clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O Sport deseja a todos sucesso na continuidade de suas carreiras.

O Clube já deu início ao planejamento para a temporada de 2026 e trabalha na definição do novo comandante. Até lá, o auxiliar técnico da casa, César Lucena, assumirá interinamente a equipe.