Crateús x Icasa na semifinal da Série B Cearense: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Juvenal Melo

Redação jogada@svm.com.br
Legenda: Crateús recebe o Icasa no primeiro jogo da semifinal da Série B Cearense.
Foto: Luiz Eduardo e Nanderson Monte/Crateús

Crateús e Icasa fazem o jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste neste domingo (24). As equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Juvenal Melo, a partir das 18h (de Brasília).

O Icasa terminou a primeira fase da competição com 16 pontos em oito jogos. Foi líder do Grupo A e teve a melhor campanha geral. Assim, a equipe conseguiu vaga direta para disputar a semifinal. Já o Crateús foi vice-líder do Grupo B, com 15 pontos em oito jogos. Nas quartas de final, eliminou o Cariri. 

O próximo duelo entre as equipes será no sábado (30), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Romeirão. 

TV Ceará e Youtube TVC Esporte
 

Crateús: Ítalo Ferreira; Rian Kelvi (Eudes), Juninho Praxedes, Bruno Menezes e Ronald Freitas; (Substituto de Davi no meio), Gildázio e Luan Kakim; Lessim.

Icasa: Dida; Alex Ferreira, Waldson, Murilo Ceará e Gelvane; Romário, Ewerton, Rodrigo Costa e Gláuber; Daniel e Wellingto.

 

  • Árbitro: Magno Cordeiro CBF Elite-CE
  • Assistente 1: Marco Aurelio FCF ESP
  • Assistente 2: Fernando Sousa FCF ESP

 

 

  • Crateús x Icasa
  • Data e hora: 24/05, às 18h (de Brasília)
  • Local: Juvenal Melo
