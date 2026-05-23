Crato e Itapipoca empatam na semifinal da Série B do Cearense e deixam acesso em aberto

Crato e Itapipoca entraram em campo neste sábado (23) para o primeiro jogo da semifinal da Série B do Campeonato Cearense. As equipes ficaram no empate de 2 a 2. O duelo ocorreu no Estádio Mirandão. Com o resultado, basta uma vitória simples para garantirem vaga na final e o acesso à primeira divisão.

O primeiro tempo terminou com empate em 1 a 1. Paulinho, de pênalti, balançou as redes para o Crato enquanto Wilkson marcou para os visitantes. Na volta do intervalo, Luiz Fernando e Samuel fizeram para Azulão e para o Garoto Travesso, respectivamente.

O jogo decisivo entre as equipes será realizado no próximo domingo (31), a partir das 15h (de Brasília), no Perilo Teixeira. Crateús e Icasa entram em campo neste domingo (24) na luta pela outra vaga na final da competição.