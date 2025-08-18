Diário do Nordeste
Crateús vence o Guarany de Sobral e é campeão da Série C do Campeonato Cearense

Apesar do vice-campeonato, o Guarasol também conquistou o acesso à Série B do Campeonato Cearense e vai disputar a competição em 2026, junto ao Índio Poty

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:24)
Jogada
Legenda: Apesar do vice-campeonato, o Guarasol também conquistou o acesso à Série B do Campeonato Cearense e vai disputar a competição em 2026, junto ao Índio Poty.
Foto: Lucas Emanuel / FCF

O Crateús venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0, neste domingo (17), e levantou o troféu de campeão da Série C do Campeonato Cearense pela terceira vez em sua história. Em jogo único, no Estádio Jamelão, em Crateús, Luan Thalison marcou para a equipe da casa e garantiu a vitória sobre a equipe sobralense.

Apesar do vice-campeonato, o Guarasol também conquistou o acesso à Série B do Campeonato Cearense e vai disputar a competição em 2026, junto ao Índio Poty.

É a terceira vez que o time crateuense levanta a taça da terceirona. O clube já havia sido campeão em 2004 e em 2010.

