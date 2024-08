Corinthians x Bragantino: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (20), às 21h30h (horário de Brasília), contra o Bragantino pelas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana. A partida será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

No jogo de ida, o Timão venceu por 2 a 1, em Ribeirão Preto (SP), com mando do Bragantino. Assim, um empate classifica o Corinthians para encarar Fortaleza ou Rosario Central. Se o Massa Bruta vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Bragantino só avança diretamente se vencer por dois gols de diferença.

Onde Assistir

SBT e da ESPN

Palpites

Escalação

CORINTHIANS:

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Charles, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Talles Magno (Giovane) e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.

RB BRAGANTINO:

Fabricio; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha Técnica

Corinthians x Bragantino

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo, São Paulo

Horário: 21:30h (de Brasília), 20 de agosto

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Mauricio Pérez (COL)