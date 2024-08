Governo garante que show de Caetano e Bethânia no Castelão não irá atrapalhar jogo do Fortaleza

O Governo do Estado do Ceará, por meio da sua Secretaria do Esporte (Sesporte), informou ao Diário do Nordeste que o show cultural “Caetano e Bethânia”, marcado para o dia 16 de novembro, na Arena Castelão, não afetará a realização dos jogos dos times cearenses no estádio.

Segundo o comunicado, Sesporte, Federação Cearense de Futebol (FCF) e Fortaleza Esporte Clube estão alinhando uma data para a realização do jogo entre Fortaleza e Vasco, pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, para um dia que não choque com o show. Na tabela básica da CBF, este jogo estava previsto para a mesma semana do show.

Legenda: Torcida do Fortaleza na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Vale lembrar que a apresentação musical está prevista para acontecer dentro do estádio, utilizando parte do gramado da Arena Castelão. A secretaria informou ainda que “o fechamento do show cultural foi escolhido mediante uma data Fifa que havia na tabela dos jogos, mas devido às enchentes do Rio Grande do Sul houve uma mudança na tabela modificando a data que estava prevista para a data Fifa”.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

