CBF define datas das quartas de final da Série D; veja jogos do Iguatu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (20), a tabela das quartas de final da Série D de 2024. O Iguatu, representante cearense na atual fase da competição, disputará o acesso para a Série C de 2025 contra o Anápolis/GO. Os duelos entre o Azulão e o time goiano serão nos dias 25 e 31 de agosto.

A partida de ida, com mando do Anápolis acontecerá no domingo (25), às 16h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Já a volta será no dia 31, às 16h, no Estádio Morenão, em Iguatu (CE).