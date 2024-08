Fluminense x Grêmio: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (20), às 19h (horário de Brasília), contra o Grêmio, pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa Libertadores de 2024. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro. No jogo de ida, o tricolor gaúcho venceu por 2 a 1.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: ESPN e Disney+.

Palpites

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga; André, Nonato (Martinelli), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio

Marchesín; Gustavo Martins (Cristaldo), Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi e Reinaldo; Pavon, Soteldo e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense x Grêmio | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Copa Libertadores

Local: no Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 20/08/2024

Horário: 19h (de Brasília)