Aylon fala sobre jogo contra CRB e diz que momento goleador se deve ao trabalho coletivo; veja

Vivendo um bom momento com a camisa do Ceará, o atacante Aylon falou em entrevista coletiva sobre o confronto contra o CRB que acontece nesta quarta-feira (21), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O adversário vem de cinco partidas sem vencer, sendo três derrotas seguidas e dois empates. O atleta disse que o Vovô tem que saber aproveitar esse momento turbulento do adversário.

“Sabemos que é um jogo difícil, já jogamos com eles esse ano. É um adversário que marca individual e isso complica a tentativa de achar espaço. Temos que saber aproveitar esse momento deles que não é favorável e ter paciência para movimentar bastante. Temos que saber criar os espaços para conseguirmos fazer infiltrações na defesa adversária e criar o mesmo tanto que criamos no último jogo e finalizar melhor as jogadas”

, disse.

Vale lembrar que o Ceará ainda não venceu o Galo da Praia na atual temporada. Em 2024 já foram três jogos com duas vitórias do time de alagoas e um empate. Além disso, nos últimos dez jogos, foram quatro vitórias do CRB, cinco empates e apenas uma vitória do Vovô.

Legenda: O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil deste ano para o CRB Foto: KID JUNIOR / SVM

Momento goleador

Aylon marcou quatro gols nos últimos cinco jogos. Sobre esse bom momento, o camisa 11 relacionou os tentos realizados ao trabalho coletivo da equipe e também a posição mais centralizada que vem atuando. Segundo ele, estar perto da área tem ajudado a balançar as redes.

“Jogar mais centralizado facilita pra mim, me ajuda bastante tá perto da área, perto do gol. As bolas estão sobrando pra que eu finalize. O esforço de todo o grupo ajuda, está chegando muitos cruzamentos e estamos criando bastante. Mas realmente esse posicionamento centralizado me ajuda bastante”, comentou.

As equipes se enfrentam em Maceió às 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira (21) pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.