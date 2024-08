Ceará ainda não venceu o CRB este ano em 3 jogos e tem desvantagem no histórico recente

O Ceará enfrenta o CRB em Maceió, na quarta-feira (21), às 20 horas pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro das equipes após os dois jogos da Copa do Brasil, quando o time alagoano eliminou o Vovô, vencendo ambos. Na Série B deste ano, as equipes empataram em 2 a 2 no Presidente Vargas. Ou seja, em 3 duelos em 2024, o Ceará ainda não venceu.

Vindo de duas derrotas também na Série B - contra Goiás e Mirassol - o Ceará busca voltar a vencer para reagir na competição, superando também um histórico recente desfavorável contra o time alagoano. Nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias do CRB, 5 empates e apenas uma vitória do Vovô.

A última vitória do Ceará diante do CRB foi em 2020, pela Copa do Nordeste, por 2 a 1. De la pra cá, as equipes se encontraram por Copa do Nordeste (2022 e 2023), Série B (2023 e 2024), dois da Copa do Brasil (2024).

Legenda: Nos últimos 10 jogos, o Ceará só ganhou um contra o CRB Foto: Reprodução / ogol

Campanhas irregulares

Ceará e CRB fazem campanhas fracas na Série B. O Vovô é o 9º com 29 pontos, enquanto o CRB é o 15º com 24. Se o Ceará não vence há 2 jogos, ambos no returno, o jejum do Galo da Pajuçara é de 5 partidas: são 3 derrotas seguidas (Amazonas, Novorizontino e Operário/PR) e dois empates (Santos e Goiás).