Suspenso por doping, Cléber marca golaço em partida de futebol amador; veja lance

Suspenso após testar positivo para tamoxifeno após exame antidoping, o ex-atacante do Ceará, Cléber, viralizou nas redes sociais essa semana por conta de um gol feito na final de um campeonato de futebol amador. O time do atleta alvinegro se sagrou campeão neste domingo (18) após vencer por 4 a 1 a equipe "Bravo". Atualmente seu contrato profissional está suspenso.

No lance, “Clebão” dribla o adversário com um "lençol" e antes da bola tocar ao chão, chuta de longe, acertando a bola no canto alto do goleiro. Seu atual clube é o Máquina FC, de Salvador. Anteriormente estava atuando pelo Juventude FC, outro clube amador.

Punição

Cléber foi notificado em dezembro de 2022 pelo uso de substância proibida e chegou a cumprir oito meses de suspensão. O atleta chegou a retornar aos treinos em julho de 2023, mas no dia 10 de outubro teve sua pena ampliada para 24 meses pelo Tribunal da Justiça Desportiva de Antidopagem. Agora restam 16 meses para serem cumpridos.

O atacante tem contrato com o Vovô até dezembro de 2024. Além disso, Cléber não pode entrar nas dependências do clube e também não recebe nenhum valor do alvinegro.