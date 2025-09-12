Copa do Mundo 2026 tem mais de 1,5 milhão inscritos em pré-venda de ingressos

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada em três países - Estados Unidos, Canadá e México - teve intensa procura um dia após o início da abertura de inscrições para o sorteio da pré-venda de ingressos. Foram mais de 1,5 milhão de torcedores cadastrados.

"O grande número de inscrições recebidas comprova o enorme entusiasmo gerado pela Copa do Mundo FIFA 26 em todo o mundo e o fato de que este evento está prestes a se tornar um marco na história do futebol", afirmou Heimo Schirgi, Diretor de Operações do Mundial de 2026.

Clientes de 210 países de uma bandeira de cartão participaram. O maior número de inscrições vieram dos seguintes países: EUA, México, Canadá, Argentina, Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. Os torcedores que ainda quiserem se inscrever terão até 18 de setembro para isso. Depois, haverá um sorteio aleatório. Os sorteados serão informados por email a partir de 29 de setembro e receberão informações para a compra dos ingressos, que estará sujeita à disponibilidade.

Os ingressos para a fase de grupos terão valor inicial de US$ 60 (R$ 323,30). Bilhetes para todos os jogos serão disponibilizados quando as vendas começarem, assim como ingressos específicos por estádio e seleção. As demais fases de vendas terão início em outubro. Outros detalhes podem ser conferidos no site FIFa.com/tickets.