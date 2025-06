Copa do Mundo de 2026: confira as seleções que já garantiram vaga no torneio

A Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, vai ser a primeira com a presença de 48 seleções. Em 2022, a competição contava com 32 seleções.



Ao todo serão 104 jogos, em 16 cidades espalhadas pela América do Norte. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro integrantes cada, no qual avançarão os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.



Das 48 seleções que estarão presentes no torneio, dez já estão garantidas. As demais seleções nacionais ainda dependem das definições nas eliminatórias regionais.



O Brasil pode garantir a sua vaga no torneio nesta terça-feira (10). A Seleção precisa vencer o Paraguai, em São Paulo, e torcer para que o Uruguai também vença a Venezuela jogando em Montevidéu. Se esses resultados acontecerem, a Seleção Brasileira garantirá a sua vaga no Mundial.



Devido ao aumento de seleções participantes, as vagas para o torneio tiveram uma nova configuração. Confira como funciona a nova distribuição de vagas:

- Europa: 16 vagas

- América do Sul: 6 vagas

- América do Norte e Central: 6 vagas

- Ásia: 8 vagas

- África: 9 vagas

- Oceania: 1 vaga

- Playoff: 2 vagas

CONFIRA AS SELEÇÕES CONFIRMADAS