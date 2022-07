Copa do Brasil de 2022 começa a definir hoje os classificados às quartas; veja jogos e premiação

A Copa do Brasil de 2022 começa a definir os classificados às quartas de final nesta terça-feira (12) com os jogos de volta das oitavas. Ao todo, 16 times brigam por oito vagas em jogos decisivos, com clássicos regionais na disputa.

Vale ressaltar que a rodada decisiva tem o peso do resultado, uma vez que as partidas de ida foram realizadas. Quem apresentar o maior placar agregado avança, enquanto uma igualdade indica uma disputa de pênaltis no confronto.

Resultados dos jogos de ida:

22.06 - Corinthians 4x0 Santos

22.06 - Atlético-MG 2x1 Flamengo

22.06 - Bahia 1x2 Athletico-PR

22.06 - Atlético-GO 0x0 Goiás

22.06 - Fortaleza 2x0 Ceará

23.06 - São Paulo 1x0 Palmeiras

23.06 - Fluminense 2x1 Cruzeiro

30.06 - América-MG 3x0 Botafogo

A premiação é de US$ 3,9 milhões para o classificado às quartas. Os participantes vivos na competição são: América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Premiação da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1) | R$ 1,09 milhão (Pote 2) | R$ 620 mil (Pote 3).

2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1) | R$ 1,19 milhão (Pote 2) | R$ 750 mil (Pote 3).

3ª fase: R$ 1,9 milhão.

Oitavas de final: R$ 3 milhões.

Quartas de final: R$ 3,9 milhões.

Semifinais: R$ 8 milhões.

Vice-campeão: R$ 25 milhões.

Campeão: R$ 60 milhões.

Agenda de jogos da Copa do Brasil de 2022

Jogos desta terça-feira (12)

Athletico-PR x Bahia | 20h30, na Arena da Baixada.

Cruzeiro x Fluminense | 21h, no Mineirão.

Jogos desta quarta-feira (13)

Goiás x Atlético-GO | 19h, na Serrinha.

Ceará x Fortaleza | 20h, na Arena Castelão.

Santos x Corinthians | 21h30, na Vila Belmiro.

Flamengo x Atlético-MG | 21h30, no Maracanã.

Jogos desta quinta-feira (14)

Palmeiras x São Paulo | 20h, no Allianz Parque.

Botafogo x América-MG | 21h, no Engenhão.

