Fortaleza terá retorno de trio para confronto com o Ceará pela Copa do Brasil

O Fortaleza deve ter novidades diante do Ceará, na quarta-feira (13), pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. Para o duelo das 20 horas no Castelão, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de três jogadores, que desfalcaram o time no empate em 0 a 0 diante do Palmeiras, pela Série A do Brasileiro no fim de semana.

São eles: O volante Ronald e o ala Juninho Capixaba cumpriram suspensão no último domingo e retornam, assim como Lucas Lima, que não enfrentou o Verdão por questões contratuais com o time paulista.

Desfalques

Em contrapartida, Vojvoda não poderá contar com alguns jogadores, que já vem sendo ausências no Leão. Entregues ao departamento médico, Tinga, Landázuri e Robson estão fora do Clássico-Rei.

Dúvida?

A única dúvida do Leão para o Clássico-Rei é Yago Pikachu. O ala vem jogando normalmente após a proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão e caso a multa rescisória não seja paga até o dia do clássico, ele deve entrar em campo.

Vantagem

Para o jogo de quarta-feira, o Leão defenderá uma boa vantagem. No jogo de ida das Oitavas da Copa do Brasil, o Tricolor venceu por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença, jogará por um empate na quarta-feira, 13, para garantir classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará garantido na próxima fase.

