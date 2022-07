Clássico-Rei da Copa do Brasil tem peso financeiro e pressão com times no Z-4 da Série A; veja metas

O Clássico-Rei ganha mais um capítulo definitivo na história centenária nesta quarta-feira (13), às 20h, com Ceará x Fortaleza disputando vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2022. Um jogo histórico, sendo o mais rentável financeiramente no retrospecto do duelo, valendo R$ 3,9 milhões.

A cota oferecida ao classificado tem peso no orçamento, principalmente com projeções recordes para 2022. Assim, essa é a oportunidade de elevar a moral e construir uma nova marca na rivalidade com a permanência em torneio com retorno econômico, o que aumenta a responsabilidade do duelo.

Metas de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil de 2022

Ceará: chegar, no mínimo, às quartas | precisa superar o Clássico-Rei para alcançar.

Fortaleza: chegar, no mínimo, às oitavas | supera o objetivo se avançar no Clássico-Rei.

Leia mais Jogada Copa do Brasil de 2022 começa a definir hoje os classificados às quartas; veja jogos e premiação

A presença da dupla na zona de rebaixamento da Série A aumenta a pressão. Uma eliminação seria extremamente negativa e poderia trazer consequências para a sequência dos referidos trabalhos, a depender do desempenho no campo. E o impacto mental nos elencos também reside nos efeitos do Clássico-Rei

Dito isso, o jogo de ida terminou 2 a 0 para o Fortaleza. O Ceará precisa recuperar o saldo com uma vitória, para conseguir os pênaltis, ou vencer por três gols ou mais e avançar direto. Ao Leão, pode até perder por um gol de diferença, em um Castelão com mando alvinegro, que consegue a vaga nas quartas.

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Total: R$ 7,67 milhões.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas: R$ 3 milhões. Total: R$ 4,9 milhões.

Metas na Copa do Brasil

O Ceará definiu que o objetivo era chegar, no mínimo, às quartas, o que garantiria R$ 11,57 milhões em cotas no geral. No caso do Fortaleza, o plano era chegar nas oitavas, com bonificação de R$ 4,9 milhões. Tudo foi alcançado, com o desafio de superar o estimado inicialmente e adquirir a renda extra de R$ 3,9 mi. Em 2020, o Vovô chegou às quartas e encerrou a Copa do Brasil com R$ 11,38 milhões em cotas. Em 2021, o Leão ficou nas semifinais, o que lhe garantiu R$ 17,2 milhões. Veja abaixo o recorde de desempenho desde 2019. CAMPANHAS RECENTES DE CEARÁ E FORTALEZA NA COPA DO BRASIL 2021: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (semifinais). 2020: Ceará (quartas) e Fortaleza (oitavas). 2019: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (oitavas). 2018: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (não participou)