Convocação da Seleção Brasileira: acompanhe ao vivo os nomes escolhidos por Ramon Menezes

O técnico Ramon Menezes, que assumiu a Seleção Brasileira após a saída de Tite, anunciou nesta sexta-feira, (3), a lista de convocados para o amistoso contra o Marrocos.

A partida está marcada para acontecer no próximo dia 25 de março, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. O jogo faz parte da Data FIFA do mês de março e vai marcar o início da trajetória para a Copa do Mundo FIFA 2026.

Dos atletas que estavam presentes na Copa do Mundo do Catar, três estão de fora do amistoso, Thiago Silva (se recupera de lesão), Gabriel Jesus (transição) e Daniel Alves (preso).

Convocação da Seleção Brasileira:

Ederson

Mycael

Weverton

Arthur

Emerson Royal

Alex Telles

Renan Lodi

Ibanez

Militão

Marquinhos

Robert Renan

André

Andrey Santos

Casemiro

João Gomes

Paquetá

Raphael Veiga

Antony

Richarlison

Rodrygo

Rony

Vini Jr

Vitor Roque