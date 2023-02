Andrey Santos deve ser emprestado pelo Chelsea após não conseguir visto; entenda

O Chelsea deve emprestar o jovem meio-campista brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco, anunciado recentemente como o novo reforço da equipe inglesa. A possível saída por empréstimo do volante é motivada pelo fato de Andrey não ter conseguido o visto de trabalho necessário para disputar a Premier League, o Campeonato Inglês.

O jovem volante de 18 anos, que foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira na última semana, ganhou destaque com a camisa do Vasco e foi comprado pelo Chelsea na última janela de transferências. O clube londrino desembolsou uma quantia de 12,5 milhões de euros para contratar o jogador.

A alternativa do Chelsea para a situação deve ser o empréstimo do jogador. Neste cenário, equipes brasileiras permanecem atentas ao impasse e podem tentar contar com o jogador por empréstimo até o final do ano. De acordo com informações publicadas pelo GE, Vasco e Palmeiras seriam dois clubes que estariam de olho na situação de Andrey.

IMPASSE SOBRE DESTINO DE ANDREY

Há, entretanto, um impasse entre o Vasco e os agentes do volante. A equipe carioca afirma que fez um acordo com o Chelsea para ter prioridade em um eventual empréstimo do jogador. Essa possibilidade não é plenamente aceita pelos agentes do jogador, que, segundo o GE, têm preferência pelo empréstimo a uma equipe que disputa a Libertadores.

A preferência dos agentes para que Andrey defenda uma equipe que disputa a Libertadores tem total relação com a solução dos problemas relacionados ao visto de trabalho para a Premier League. Há uma escala de pontuações que libera ou não um atleta para ter o visto. Para disputar a Premier League, é necessário um ponto. Caso dispute a Libertadores, Andrey somaria três pontos, o que seria suficiente para obter o visto.