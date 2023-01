Três brasileiros estão entre as vendas mais caras da janela de transferências; veja lista completa

Três negociações envolvendo jogadores brasileiros estão entre as mais caras realizadas na atual janela de transferências. As vendas de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, Gerson para o Flamengo, e Andrey Santos para o Chelsea, da Inglaterra, ficaram entre os dez reforços mais caros desta janela. O levantamento foi publicado pelo portal 90min.

O jovem volante Danilo deixou o Palmeiras e partiu para terras inglesas, onde assinou com o Nottingham Forest, equipe que disputa a Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês. O valor desembolsado pelo Nottingham Forest para a contratação de Danilo foi de 20 milhões de euros. Essa foi a quinta venda mais cara da janela.

Let's hear from our newest recruit as Danilo checks in on Trentside! 🎙#BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC